HOME NEWS NUSANTARA

Sungai Penuh Jambi Longsor, 5 Rumah Dikabarkan Rusak

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |01:15 WIB
Sungai Penuh Jambi Longsor, 5 Rumah Dikabarkan Rusak
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

SUNGAI PENUH -Intensitas hujan yang tinggi masih terjadi di kota Sungai Penuh, Jambi. Akibatnya banjir dan tanah longsor melanda kawasan tersebut, Rabu (10/1/2024) malam.

Informasi yang dihimpun akibat longsor, tembok penahan tebing jalan Desa Pelayang Raya roboh, tanah longsor juga terjadi di RT 07 Dusun Tebat gedang Desa Talang Lindung, Sungai Bungkal, Kota Sungaipenuh.

Sebanyak 7 rumah dikabarkan diterjang tanah longsor, 5 rumah di antaranya rusak.

“Allhamdulillah tidak ada korban jiwa, warga sudah dapat dievakuasi dengan selamat, karena air mendadak besar sehingga jalan evakuasi harus melalui ladang warga. Ada rumah tertimbun, tetapi belum bisa dilalui,” kata Agnesia salah seorang warga setempat, Rabu (10/1/2024).

Sementara Zulfajri kades Talang Lindung membenarkan, ada tujuh rumah warganya terdampak tanah longsor.

“Warga dapat diselamatkan, sekarang mengungsi kerumah keluarga. Ada 5 rumah yang rusak, Saat ini saya bersama warga masih siaga dilokasi,” kata Kades Zulfajri.

(Angkasa Yudhistira)

      
