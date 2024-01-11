Kesal Dimarahi, Anak Durhaka Bunuh Ayah Kandungnya lalu Kabur ke Hutan

PADANGSIDIMPUAN - Polisi mengungkap motif pria berinisial AH (34) membunuh ayah kandungnya Jaswadi (61) di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Tersangka yang merupakan warga Jalan BM Muda, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan menghabisi ayahnya karena kesal dimarahi.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dudung Setiawan melalui Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Maria Marpaung mengatakan bahwa AH sempat dimarahi korban saat tengah duduk di belakang rumah. Tersangka kemudian memukul wajah ayahnya dengan kayu.

“Masalahnya sepele. Dari pengakuannya, dia (tersangka) menganiaya lantaran tidak terima dimarahi korban. Makanya, tersangka mengambil kayu berupa alu sebelum akhirnya memukulkannya ke bagian wajah korban,” kata Maria, Kamis (11/1/2024).

BACA JUGA: