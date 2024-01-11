Mahfud MD Temui Ratusan Kiai Kampung Madura Dengar Curhatan Soal Kesejahteraan Guru Keagamaan

PAMEKASAN - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menemui ratusan kiai kampung Madura di Hotel dan Resto Putri, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur (Jatim), Kamis (11/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Mahfud mendengarkan keluh kesah mereka sebagai pengajar agama. Salah satu yang disampaikan adalah masalah kesejahteraan guru keagamaan.

Hal tersebut disampaikan Hisyam. Warga Kabupaten Pamekasan yang sehari-hari menjadi guru ngaji ini bertanya kepada Mahfud tentang langkahnya bersama pasangan capresnya, Ganjar Pranowo apabila memenangkan Pilpres 2024.

“Kiat-kiat pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud apabila terpilih kira-kira apa yang memajukan sistem pendidikan di pesantren?” tanya Hisyam.

Mahfud pun menjawab lugas dengan memperkenalkan program yang diusungnya, yakni peningkatan kesejahteraan guru-guru ngaji, madrasah, dan pesantren agar mendapatkan honor layak.

Dimana Ganjar-Mahfud juga akan mengusahakan agar para guru agama tersebut tetap mengabdi di institusi asalnya apabila telah disetarakan dan disertifikasi oleh pemerintah. Pasalnya guru ngaji berperan besar membangun generasi unggul.

“Oleh sebab itu saya katakan teruslah bekerja untuk negara, nanti negara akan memikirkan kesejahteraannya. Seperti yang saya janjikan ke tempat-tempat lain karena itu sudah dihitung dan dananya kita punya,” kata dia.