HOME NEWS NEWS

Liliana Tanoesoedibjo: Tujuan dari Perindo Didirikan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:37 WIB
Liliana Tanoesoedibjo: Tujuan dari Perindo Didirikan untuk Kesejahteraan Masyarakat
JAKARTA - Partai Perindo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah di Lapangan Musyawarah Insani, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (10/1/2024) siang tadi.

Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo Liliana T. Tanoesoedibjo pun menjelaskan pendirian Partai Perindo pada ratusan warga yang hadir dalam kegiatan tersebut.

"Tujuan dari Partai Perindo didirikan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Liliana pada ratusan warga di lokasi, Rabu (10/1/2024).

Menurutnya, salah satu simbol dari Partai Perindo yang berjuang untuk kesejahteraan masyarakat adalah Gerobak Perindo. Partai Perindo memberikan gerobak gratis pada wirausaha kecil, pada orang-orang yang mau berusaha dan mampu berusaha, tapi tak punya modal atau gerobak.

"Mereka mau berusaha dan mampu berusaha, tapi tak punya gerobak atau gerobaknya sudah rusak, itu kita bantu. Itu simbol perjuangan dari Partai Perindo dan program ini sudah kami lakukan sejak lama. Kita tak diam, tapi kita bergerak bersama rakyat dan maju bersama rakyat," tuturnya.

