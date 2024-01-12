Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Partai Perindo Akan Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:28 WIB
Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Partai Perindo Akan Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri acara bazar murah dan cek kesehatan gratis di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at (12/1/2024). Dalam acara tersebut, Partai Perindo berkomitmen untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

"Tapi yang jelas yang ingin saya tegaskan Indonesia hanya bisa maju kalau rakyat kecil itu dituntaskan secepat-cepatnya dan ini adalah yang diperjuangkan oleh Partai Perindo," ucap Hary.

Dia menyebut, kesejahteraan rakyat bisa di perjuangkan bila mana kader Partai Perindo duduk di kursi legislatif. Oleh sebab itu, dia juga mengajak kepada warga Kelurahan Koja untuk sama-sama berjuang meraih kesuksesan tersebut dengan memilih kader Partai Perindo.

"Saya sebagai ketua Umum Partai Perindo, berjanji kalau kader-kader Partai Perindo duduk sebagai wakil rakyat mereka akan konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Dalam acara tersebut turut hadir, Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo, Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta 3, Lisa Mariana Wardhana, serta Caleg Partai Perindo DPRD Dapil Jakarta Utara 2, Andy Afandy. Kegiatan ini kata Hary merupakan program sosial yang dimiliki Partai Perindo.

"Pemeriksaan kesehatan gratis saya didampingi oleh caleg, Ibu Lisa Caleg DPR RI, Dapil DKI 3 nomor 5 dan caleg DPRD DKI Dapil 2 Pak Andy dalam rangka tentunya merupakan bagian dari pada sosial Partai Perindo," ucap Hary.

Halaman:
1 2
      
