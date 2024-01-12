Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah di Tangerang, Sediakan 1300 Paket

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:07 WIB
Partai Perindo Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah di Tangerang, Sediakan 1300 Paket
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar cek kesehatan gratis dan bazar murah. Kali ini, kegiatan tersebut digelar di Kampung Gembong, Jalan Raya Solear-Adiyasa, Desa Cikuya, Solear, Kabupaten Tangerang, Kamis (11/1/2024).

Caleg DPRD Provinsi Banten 4 Tangerang A, Desy Nike Ria mengatakan, dalam kegiatan tersebut Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyediakan ribuan paket minyak goreng yang bisa ditebus masyarakat hanya dengan Rp5 ribu.

"Paket sembako yang disediakan kemarin 1300," kata Desy saat dihubungi MNC Portal, Jumat (12/1/2024).

Desy menyebutkan, dengan Rp5 ribu itu warga bisa mendapatkan minyak goreng sebanyak satu liter.

"Minyak goreng yang tebus kemarin oleh warga 1 liter per orang," ujarnya.

Lebih lanjut Desy mengungkapkan, kegiatan tersebut pun mendapat respons yang positif dari warga setempat. Hal itu terlihat dari banyaknya antusias masyarakat yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan dari Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement