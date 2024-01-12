Partai Perindo Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah di Tangerang, Sediakan 1300 Paket

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar cek kesehatan gratis dan bazar murah. Kali ini, kegiatan tersebut digelar di Kampung Gembong, Jalan Raya Solear-Adiyasa, Desa Cikuya, Solear, Kabupaten Tangerang, Kamis (11/1/2024).

Caleg DPRD Provinsi Banten 4 Tangerang A, Desy Nike Ria mengatakan, dalam kegiatan tersebut Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyediakan ribuan paket minyak goreng yang bisa ditebus masyarakat hanya dengan Rp5 ribu.

"Paket sembako yang disediakan kemarin 1300," kata Desy saat dihubungi MNC Portal, Jumat (12/1/2024).

Desy menyebutkan, dengan Rp5 ribu itu warga bisa mendapatkan minyak goreng sebanyak satu liter.

"Minyak goreng yang tebus kemarin oleh warga 1 liter per orang," ujarnya.

Lebih lanjut Desy mengungkapkan, kegiatan tersebut pun mendapat respons yang positif dari warga setempat. Hal itu terlihat dari banyaknya antusias masyarakat yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan dari Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--.

(Khafid Mardiyansyah)