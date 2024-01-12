Warga Bekasi: Partai Perindo Sangat Membantu, Mantap!

BEKASI - Warga Kampung Karang Getak, Sukawangi, Kabupaten Bekasi sangat antusias mengikuti tebus minyak goreng murah Partai Perindo yang digelar selama dua hari, pada Kamis-Jumat ini. Bazar murah itu menjawab keluhan masyarakat ditengah mahalnya minyak goreng dipasaran.

Erlin Marlina (40), warga Kampung Karang Getak RT 002/002 mengaku bazar minyak murah harga Rp.5000 per liter dari Caleg Partai Perindo sangat membantunya untuk kebutuhan nya sehari-hari. Bahkan, Ia rela menebus sebanyak 3 liter untuk setok di rumahnya.

"Saya nebus Rp5.000, saya sengaja nebus 3 botol buat setok di rumah. Soalnya kalau di pasar sama toko malah biasanya Rp15.000. Kalau disini Rp15.000 bisa beli 3," katanya, Kamis (11/1/2024).

Menurut Ibu dua anak itu, bazar murah yang digelar Caleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) ini sangat membantu sekali.

"Saya sebagai warga terima kasih adanya tebus minyak goreng murah ini dari Partai Perindo sangat membantu mantap!" ungkapnya.

Warga lainnya bernama Kokom (57) mengatakan, bazar murah tersebut bukan hanya membantunya. Bazar murah itu juga menjawab kebutuhan sehar-hari, karena dengan harga Rp5.000 dia bisa bawa pulang 1 liter minyak goreng.

"Saya nunggu dari siang cuma mau nebus minyak goreng murah dari Perindo. Soalnya kalo di warung Rp5.000 ngga dapet satu liter paling juga seperapat. Alhamdulillah ini sangat membantu sekali buat kita masyarakat kecil, soalnya bahan pokok apa apa mahal," ungkapnya.