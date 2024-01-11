Anies Baswedan Diancam Ditembak, Ganjar: Laporkan ke Polisi!

YOGYAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menyarankan Anies Baswedan untuk melaporkan pemilik akun yang mengancam akan menembak kepala, ketika calon presiden nomor urut 1 tersebut melakukan live tiktok.

"Ya laporke (laporkan -red) sama polisi ya, biar ditindak," kata Ganjar usai menghadiri acara Dhaup Ageng Pakualaman di Yogyakarta Kamis (11/1/2024) malam.

Menurut dia, komentar berisi ancaman itu harus ditindak agar tidak meresahkan publik.

"Iya (harus ditindak walaupun ancamannya di medsos)," tandasnya.

Anies diketahui mendapatkan ancaman di mana ada komentar negatif bernada ancaman akan ditembak di salah satu konten yang diunggah di TikTok. Dugaan ancaman yang dilontarkan oleh salah satu netizen itupun viral dan masih menjadi perbincangan hangat di sosial media.

"Kira-kira Nembak Kep**a an1is hukuman nya brpa tahun ya,” tulis komentar Akun TikTok Taurus.