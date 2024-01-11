Bantu Sejahterakan Masyarakat, Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah 2 Hari di Bekasi

BEKASI - Tiga Caleg Partai Perindo menggelar tebus minyak goreng murah sebanyak 500 liter, di Kampung Karang Getak, Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Rangkaian bazar yang di gelar selama dua hari, pada Kamis-Jumat (11-12/1/2024), dari Partai Perindo bernomor urut 16 itu, sebagai bukti komitmen mensejahterakan masyarakat.

Para Caleg tersebut, yakni dari Caleg DPR RI Jawa Barat Dapil VII, Sururi Alfaruq, dan Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, serta Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 4, Ermi Anggraini.

Caleg DPR RI Jawa Barat Dapil VII, Sururi Alfaruq mengatakan, bazar minyak goreng murah dengan harga Rp5.000 1 liter, dalam bentuk sebagai komitmen Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Kalau beli di pasar itu kan harganya bisa Rp15.000 ada yang Rp17.000. Kalau yang kita adakan Rp5.000. Artinya kami dari Partai Perindo kepingin membantu masyarakat agar bisa mendapatkan minyak goreng dengan mudah, apalagi dengan harga murah," kata Sururi, Kamis (11/1/2024).

Sementara, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni mengungkapkan, pihaknya kali ini mendistribusikan minyak goreng sebanyak 500 liter untuk masyarakat.

"Alhamdulillah Perindo kali ini mendistribusikan minyak goreng murah untuk 500 warga," ucap wanita yang berkarir bidang Public Relation & Marcom selama 30 tahun lebih.

Ayun menilai masyarakat sudah sangat mengenal Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 yang selama ini dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil dari program-program nyatanya.

"Antusiasnya warga sangat tinggi karena mereka juga memang sudah juga mengenal Partai Perindo yang mempunyai program-program. Seperti kaya tebus minyak goreng murah, sembako dan memberikan gerobak gratis dan pelatihan kepada para pelaku UMKM, " tuturnya.