Pemuda Perindo Gandeng Milenial Sosialisasi Program Ganjar-Mahfud di Ciracas

JAKARTA - Wasekjen Litbang DPP Pemuda Perindo, Wanda Karinawati mengatakan pihaknya menggandeng generasi milenial dalam acara sosialisasi program Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dikemas Temu Warga Ciracas di GOR Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis (11/1/2024).

"Saya sebagai Pemuda Perindo mengkoordinir milenial di sini juga menggandeng milenial yang sudah terbentuk dalam wadah organisasi dan komunitas," kata Wanda.

Sementara itu, Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo Ketua Umum Rakyat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Iqnal Shalat Sukma W menjelaskan program unggulan pembukaan 17 juta lapangan pekerjaan yang digaungkan paslon nomor urut 3.

"Kami relawan rakyat Ganjar-Mahfud ini untuk mendukung dan sosialisasi program-program dihadapan warga Ciracas. Pertama menjelaskan tentang program unggulan soal pembukaan lapangan pekerjaan 17 juta lapangan pekerjaan untuk milenial itu jelaskan kita edukasi ke masyarakat Ciracas," kata Iqnal.

Iqnal berharap warga Jakarta khususnya Ciracas mendukung Ganjar-Mahfud untuk menang dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Harapannya adalah semua warga Ciracas melakukan suatu gerakan saat pencoblosan untuk mendukung Ganjar-Mahfud," ujarnya.