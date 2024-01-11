Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pemuda Perindo Gandeng Milenial Sosialisasi Program Ganjar-Mahfud di Ciracas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:54 WIB
Pemuda Perindo Gandeng Milenial Sosialisasi Program Ganjar-Mahfud di Ciracas
Pemuda Perindo sosialisasikan program Ganjar-Mahfud (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wasekjen Litbang DPP Pemuda Perindo, Wanda Karinawati mengatakan pihaknya menggandeng generasi milenial dalam acara sosialisasi program Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dikemas Temu Warga Ciracas di GOR Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis (11/1/2024).

"Saya sebagai Pemuda Perindo mengkoordinir milenial di sini juga menggandeng milenial yang sudah terbentuk dalam wadah organisasi dan komunitas," kata Wanda.

Sementara itu, Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo Ketua Umum Rakyat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Iqnal Shalat Sukma W menjelaskan program unggulan pembukaan 17 juta lapangan pekerjaan yang digaungkan paslon nomor urut 3.

"Kami relawan rakyat Ganjar-Mahfud ini untuk mendukung dan sosialisasi program-program dihadapan warga Ciracas. Pertama menjelaskan tentang program unggulan soal pembukaan lapangan pekerjaan 17 juta lapangan pekerjaan untuk milenial itu jelaskan kita edukasi ke masyarakat Ciracas," kata Iqnal.

Iqnal berharap warga Jakarta khususnya Ciracas mendukung Ganjar-Mahfud untuk menang dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Harapannya adalah semua warga Ciracas melakukan suatu gerakan saat pencoblosan untuk mendukung Ganjar-Mahfud," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement