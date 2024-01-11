Ajak Santri Berwirausaha Setelah Lulus, Siti Atikoh Berharap Pesantren Bisa Punya Link dengan BUMN

PALEMBANG - Siti Atikoh berharap para santri di seluruh pesantren yang ada di Indonesia agar bisa dibekali dengan ilmu kewirausahawan, hingga diterjunkan langsung ke dunia usaha.

Hal itu Atikoh ungkapkan saat ia tengah bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Sultan Mahmud Badaruddin II di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (11/1/2024).

Dalam kesempatan itu, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu juga turut mengapresiasi jiwa kewirausahaan yang telah ditanamkan oleh para santri di pesantren tersebut sebagai salah satu contoh.

“Para santri mestinya di-link kan (dihubungkan) oleh dunia usaha, misalnya mereka dibekali dengan kewirausahaan,” ujar Atikoh, saat diwawancara, usai silaturahmi dengan para santri.

“Sebetulnya, untuk experiencenya praktisnya di pesantren sudah ada tadi air minum ya. Contohnya seperti itu, nanti bisa di link-kan dengan BUMN, perusahaan-perusahaan,” lanjutnya.

Dengan begitu, lanjut Atikoh, para santri bisa langsung siap terjun untuk berwirausaha atau menjalani bisnis secara profesional usai mereka lulus.

“Sehingga ketika santri itu sudah lulus mereka selain juga dibekali ilmu agama, juga mereka siap untuk berwirausaha, kemudian terjun ke dunia profesional,” tuturnya.

“Tentu akan sangat luar biasa jika mereka kuat secara ekonomi dan akhlak ilmu agama juga sangat mumpuni,” imbuhnya.