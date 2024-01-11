Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Terbantu Bazar Minyak Goreng Murah, Warga Cilangkap: Pasti Pilih Perindo

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:17 WIB
Terbantu Bazar Minyak Goreng Murah, Warga Cilangkap: Pasti Pilih Perindo
Warga terbantu adanya bazar murah Caleg Perindo di Cilangkap (Foto: Widya M)
A
A
A

JAKARTA - Dua Caleg dari Partai Perindo, yaitu Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) Bapak Wahyu Nur Iman, S.E, MM, AK, CA menggelar bazar minyak goreng murah. Setidaknya ada sebanyak 1.000 liter yang disiapkan untuk masyarakat.

Kegiatan sosial itu diadakan di Gang Swadaya VI No.76, RT 004/05, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (11/1/2024).

Kegiatan bazar minyak goreng murah diadakan karena animo masyarakat untuk membutuhkan minyak goreng sangat tinggi. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern dan peduli terhadap masyarakat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu terus melakukan aksi nyata.

Meski dalam kondisi cuaca hujan deras, tak menyurutkan warga untuk mengantri menggunakan payung. Tampak raut wajah mereka sungguh bahagia.

"Alhamdulillah kita dapat subsidi minyak dari Pak Wahyu dan Ustaz Yusuf Mansur dalam program ini sangat bermanfaat sekali kepada warga RT 004/RW05," kata Nuryana (40).

Bazar minyak goreng murah dengan satu liter Rp5.000 sangat membantu masyarakat kecil. Pasalnya, harga minyak goreng di pasaran saat ini mencapai Rp15.000 per liternya.

"Dengan minta tebus murah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena minyak ini lumayan harganya bisa Rp15 ribu ini tebus murah dengan Rp5 ribu saja. Terima kasih Pak Wahyu dan Pak Mansur," ucapnya.

Ia pun semakin mantap untuk memilih caleg dari partai dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu. Karena telah memberikan dampak nyata ditengah masyarakat.

"Pasti saya akan pilih Pak wahyu dan Ustadz Mansyur dari Perindo," kata dia.

