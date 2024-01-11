Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Langsung Ludes Diserbu Warga Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:14 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Langsung Ludes Diserbu Warga Bekasi
Bazar minyak goreng murah (foto: dok MPI)
BEKASI - Partai Perindo terus mengembangkan sayap melakukan aksi nyata untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi, dengan menggelar bazar minyak goreng murah. Kurang dari 1 jam, minyak goreng seharga Rp5 ribu itu langsung ludes diserbu emak-emak.

Bazar ini diinisiasi, dari tiga Caleg Partai Perindo, untuk DPR RI Jawa Barat Dapil VII, Sururi Alfaruq, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 4, Ermi Anggraini, di Kampung Karang Getak, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Kamis (11/1/2024).

"Animonya masyarakat yang disini untuk bisa mendapatkan minyak goreng itu luar biasa, disuruh antri pun enggak mau, sampai desak-desakan seperti itu. Bahkan kurang dari satu jam minyak kita siapkan langsung ludes di serbu ibu-ibu," kata Caleg DPR RI Jawa Barat Dapil VII meliputi Purwakarta, Karawang, Bekasi, nomor urut 1 Sururi Alfaruq, Kamis (11/1/2024).

Politikus dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mengatakan, minyak goreng dengan harga Rp. 5000 itu, Ia berharap bisa membantu beban masyarakat di tangah mahalnya kebutuhan pokok.

