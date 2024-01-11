Temui Warga Padalarang, Caleg Deden Samsudin Sosialisasikan Program Partai Perindo

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil 2 Jawa Barat dari Partai Perindo Deden Samsudin Saleh menemui masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu 6 Januari 2024.

Dia ditemani caleg DPRD KBB Neneng Nurjanah, Deden meninjau sejumlah program Partai Perindo di Tanah Pasundan. Salah satunya bantuan pembangunan lapangan bola voli hingga peninjauan program petani Perindo.

Keduanya pun mendengar aspirasi warga, khususnya terkait belum meratanya akses pendidikan dan masalah pertanian.

"Jadi kami sosialisasi Program Partai Perindo ke masyarakat dan mengenalkan caleg-calegnya sekaligus membantu petani," ujar Deden Samsudin.

Lalu kedua Caleg Perindo itu menyerahkan bantuan berupa pembangunan lapangan voli bagi masyarakat. Bahkan masyarakat sampai terharu menerima bantuan tersebut. Sebab selama beberapa tahun, masyarakat tidak memiliki lapangan yang layak.