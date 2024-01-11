Momen Haru Caleg Perindo Bantu Operasi Mata Ibu yang Sudah 4 Tahun Tak Bisa Melihat

Caleg Perindo bantu operasi mata warga yang sudah 4 tahun tak bisa melihat. (Foto: Agi Ilman)

BANDUNG - Caleg DPRD Kabupaten Bandung Dapil 4 Bandung dari Partai Perindo, Andre Sulistiono mengambil inisiatif luar biasa dengan membantu seorang ibu yang tidak bisa melihat selama empat tahun.

Ibu Ahni Kuraesin (56), warga Rancaekek yang tak bisa melihat dengan kedua matanya, dibawa oleh Andre ke rumah sakit untuk segera menjalani operasi pertamanya hari ini.

"Hari ini saya punya seorang ibu yang tidak bisa melihat kedua matanya dan kita bawa ke RS untuk segera dilakukan operasi hari ini. Satu mata dulu dan bulan depan mata sebelahnya di operasi," ujar Andres saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalaya, Kamis (11/1/2024).

Andre menjelaskan, operasi ini dilakukan karena melihat perjuangan Ibu Ahni bersama suaminya yang juga sakit tetap semangat menjalani kehidupannya meski bermodal jualan cireng.

"Saya tergerak hati tergiuh karena jujur suaminya itu stroke sambil berjualan cireng dan mereka itu hidup berdua," jelasnya.

Selain itu, Andre menyebut jika Ibu Ahni dan suaminya ini kadang tidak makan selama berhari-hari karena hanya mengandalkan penjualan cireng dari suaminya.

"Kehidupan sehari-hari mereka itu berdasarkan dari uluran tangan tetangga yang memberikan makan sehari-hari, pagi siang dan malam selalu dibantu dengan tetangganya," katanya.

Andre pun bersyukur dan mengucapkan rasa terimakasihnya khususnya kepada Partai Perindo, partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, atas kesempatannya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya Ibu Ahni.

"Dan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat. Operasi ini menjadi momen bersejarah, membuka mata ibu tersebut untuk melihat dunia setelah sekian lama," ungkapnya.

Selain itu, Andre menyebut ke depannya pihaknya akan terus melakukan hal yang serupa dengan melakukan kegiatan sosial khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Ke depannya saya akan melakukan kegiatan sosial ini untuk membantu masyarakat dan mudah-mudahan uluran tangah saya ini berguna untuk masyarakat yang membutuhkan," terangnya

Sementara itu, Ahni Kuraesin sangat berterima kasih kepada partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan mendukung capres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 ini. Khususnya kepada Andre yang telah memperjuangkan dirinya untuk bisa melihat kembali setelah beberapa tahun tidak bisa melihat.

"Alhamdulilah makasih sudah dibantu sama Pak Andre dan Perindo, saya terharu sama Pak Andre yang sudah memperjuangkan saya dan berharap Pak Andre berhasil menang dan sukses terus," ujarnya.