Caleg Perindo Wahyu Nur Iman Ngobrol dengan Warga Cilangkap soal Harga Sembako

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo, Wahyu Nur Iman mengunjungi warga di Gang Swadaya, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (11/1/2024).

Tampak dirinya bersama Ustaz Yusuf Mansur disambut puluhan warga. Selain mengabadikan momen, mereka juga turut mendengar keluhan warga mengenai harga sembako yang mahal.

Namun kedatangannya sebagai caleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memberikan dampak yang baik dengan menggelar bazar murah sebanyak 1.000 liter minyak goreng.

Bazar ini sebagai komitmen Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern dan peduli terhadap masyarakat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu untuk terjun langsung merasakan kebutuhan masyarakat.

"Kita menunjukkan, bahwa sembakolah yang utama disini kita turun dari Perindo, insya Allah jika kami nanti diberi amanat sembako murah akan kita jalani dan lapangan pekerjaan mudah,"ujar Wahyu, Kamis (11/1/2024).

Bazar murah minyak goreng di dijual dengan kemasan per botolnya satu liter Rp5 ribu. Syarat mendapatkan minyak goreng dengan setengah harga tersebut hanya cukup menunjukkan bukti KTP berdomisili di lingkungan tersebut.