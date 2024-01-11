Hujan Deras Tak Surutkan Antusias Warga Cilangkap Serbu Bazar Murah Caleg Perindo

JAKARTA - Dua Caleg dari Partai Perindo, yaitu Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) Bapak Wahyu Nur Iman, S.E, MM, AK, CA menggelar bazar minyak goreng murah.

Kegiatan sosial itu diadakan di Gang Swadaya VI No.76, RT 004/05, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (11/1/2024).

Kegiatan bazar minyak goreng murah diadakan karena animo masyarakat untuk membutuhkan minyak goreng sangat tinggi. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern dan peduli terhadap masyarakat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu terus melakukan aksi nyata.