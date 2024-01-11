Caleg Perindo Wahyu: Komitmen Beri Sembako Murah dan Mudahkan Akses Lapangan Pekerjaan

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo, Wahyu Nur Iman mengunjungi warga di Gang Swadaya VI No.76, RT 004/05, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (11/1/2024).

Wahyu dan Ustaz Yusuf Mansur menyapa warga dalam rangkaian gelaran bazar minyak goreng murah dengan total 1.000 liter.

Menurutnya, bazar ini sebagai komitmen Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern dan peduli terhadap masyarakat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu untuk terjun langsung merasakan kebutuhan masyarakat.

"Kita menunjukkan, bahwa sembakolah yang utama disini kita turun dari Perindo, insya Allah jika kami nanti diberi amanat sembako murah akan kita jalani dan lapangan pekerjaan mudah," ujar Wahyu, Kamis (11/1/2024).

Selain sembako dia berjanji akan memberikan akses lapangan pekerjaan dengan mudah untuk kesejahteraan rakyat.

"Salah satunya lapangan kerja yang mudah untuk kesejahteraan," katanya.