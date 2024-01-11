Dibantu Operasi Mata Setelah 4 Tahun Tak Bisa Melihat, Ibu Ahni Doakan Caleg Perindo Menang

Caleg Perindo Andre Sulistiono bantu operasi mata warga yang sudah 4 tahun tak bisa melihat. (Foto: Agi Ilman)

BANDUNG – Ahni Kuraesin (56) sangat berterima kasih kepada Partai Perindo, khususnya kepada Caleg DPRD Kabupaten Bandung Dapil 4 Partai Perindo Andre Sulistiono yang telah memperjuangkan dirinya untuk bisa melihat kembali setelah 4 tahun tidak bisa melihat.

"Alhamdulilah makasih sudah dibantu sama Pak Andre dan Perindo, saya terharu sama Pak Andre yang sudah memperjuangkan saya dan berharap Pak Andre berhasil menang dan sukses terus," ujarnya.

Ahni mengungkap bukan hanya dirinya yang mendapatkan bantuan, akan tetapi suaminya yang sudah lama mengalami stroke pun akan dibantu oleh partai yang dikenal sebagi partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Saya senang sekali, apalagi katanya bapak juga mau dibawa karena bapak juga stroke. Alhamdulilah berkat bantuan Pak Andre yang udah berjuang buat ibu dan bapak terima kasih banyak," pungkasnya

Andre Sulistiono mengambil inisiatif luar biasa dengan membantu seorang ibu yang tidak bisa melihat selama empat tahun. Ibu Ahni merupakan warga Rancaekek yang tak bisa melihat dengan kedua matanya, dibawa oleh Andre ke rumah sakit untuk segera menjalani operasi pertamanya hari ini.

"Hari ini saya punya seorang ibu yang tidak bisa melihat kedua matanya dan kita bawa ke RS untuk segera dilakukan operasi hari ini. Satu mata dulu dan bulan depan mata sebelahnya di operasi," ujar Andres saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalaya, Kamis (11/1/2024).

Andre menjelaskan, operasi ini dilakukan karena melihat perjuangan Ibu Ahni bersama suaminya yang juga sakit tetap semangat menjalani kehidupannya meski bermodal jualan cireng.

"Saya tergerak hati tergiuh karena jujur suaminya itu stroke sambil berjualan cireng dan mereka itu hidup berdua," jelasnya.

Selain itu, Andre menyebut jika Ibu Ahni dan suaminya ini kadang tidak makan selama berhari-hari karena hanya mengandalkan penjualan cireng dari suaminya.

"Kehidupan sehari-hari mereka itu berdasarkan dari uluran tangan tetangga yang memberikan makan sehari-hari, pagi siang dan malam selalu dibantu dengan tetangganya," katanya.