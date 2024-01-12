Caleg Abdul Khaliq Gelar Bazar Minyak Murah, Warga Bandung : Terima Kasih Partai Perindo

BANDUNG - Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Jabar 2 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Abdul Khaliq Ahmad menggelar kegiatan bazar murah minyak goreng di area perbukitan kampung Sege Angga, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pada Rabu 10 Januari 2024.

Selain menggelar bazar, Abdul Khaliq menyebut, dirinya juga melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemilu 2024 kepada warga Desa Mekarmanik. Dalam suasana hujan, ia menjelaskan dengan penuh detail cara mencoblos kertas suara untuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Jabar, dan DPRD Kabupaten Bandung.

Abdul menjelaskan, pada saat pembagian bazar minyak ini, sempat terjadi hujan besar, namun dirinya tetap melanjutkan melihat animo masyarakat yang begitu antusiasi meskipun dalam kondisi hujan besar. Dalam bazar minyak ini, kata dia, masyarakat yang hadir sekitar 500 orang dan didominasi oleh ibu-ibu.

Dengan lebih dari 500 ibu yang hadir, bazar tersebut kata Abdul menjadi pusat perhatian. Meskipun separuh waktu acara terkena dampak hujan, semangat masyarakat tetap terjaga. Ada 500 paket minyak goreng yang dijual dengan harga khusus, yakni Rp 5.000 per liter.