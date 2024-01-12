Advertisement
HOME NEWS NEWS

Di Tengah Guyuran Hujan, Caleg Perindo Abdul Khaliq Gelar Bazar Minyak Murah untuk Warga

Agi Ilman , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:29 WIB
Di Tengah Guyuran Hujan, Caleg Perindo Abdul Khaliq Gelar Bazar Minyak Murah untuk Warga
Caleg Perindo Abdul Khaliq saat gelar bazar minyak murah (foto: MPI/Agi)
A
A
A

BANDUNG - Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Jabar 2 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Abdul Khaliq Ahmad, menggelar kegiatan bazar murah minyak goreng di area perbukitan kampung Sege Angga, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (10/1/2024).

Meski berada di area perbukitan, kata Abdul, hal tersebut menjadi motivasi tersendiri meskipun harus berjalan sekitar 100 meter kaki dari tempat parkir yang ditinggalkan di bawah perbukitan.

"Meski di area perbukitan itu harus kita datangi karena masih banyak masyarakat yang perlu dibantu," ujar Abdul saat ditemui di lokasi.

Abdul menjelaskan, pada saat pembagian bazar minyak ini, sempat terjadi hujan besar, namun dirinya tetap melanjutkan melihat animo masyarakat yang begitu antusiasi meskipun dalam kondisi hujan besar.

"Iya tadi sempat hujan besar juga tapi tidak menyurutkan antusias masyarakat, jadi saya juga terus melakukan sambutan sambil dipayungi," katanya.

Dalam bazar minyak ini, kata dia masyarakat yang hadir sekitar 500 orang dan didominasi oleh ibu-ibu.

Halaman:
1 2
      
