Jalan Utama Penghubung Desa di Kawasan Wisata Lembang Lumpuh Tertutup Longsor

BANDUNG BARAT - Jalur utama penghubung antardesa di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat lumpuh usai diterjang longsor yang menutup badan jalan. Kendaraan sama sekali tidak bisa melintas dan terpaksa harus menggunakan jalur memutar.

"Longsor ini terjadi tadi malam. Ada tujuh titik longsoran sepanjang Jalan Ciputri kurang lebih 800 meter. Retakan tanah muncul usai wilayah ini diguyur hujan deras pada Kamis (12/1/2024) siang. Kemudian bencana baru terjadi malam hari sekitar pukul 19.30 WIB," ungkap Ketua RW 03, Desa Langensari, Sandi Adi di lokasi.

Imbas peristiwa longsor itu, jalan di kawasan wisata itu ditutup total untuk sementara waktu. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Subang maupun sebaliknya diarahkan menggunakan Jalan Maribaya kemudian ke Jalan Raya Tangkuban Parahu.

"Kendaraan harus memutar lebih jauh. Kurang lebih cukup memakan waktu 30 menit kalau lewat jalan raya Tangkuban Parahu," ujar Sandi.

Hingga saat ini, warga sekitar dikerahkan untuk gotong royong mengevakuasi material longsor menggunakan alat seadanya. Langkah pertama warga dikerahkan untuk menyingkirkan tiga bongkahan bambu berukuran besar yang menutupi akses jalan.

"Evakuasi ini harus menggunakan alat berat. Kami sedang menunggu alat berat datang. Kalau pakai alat manual ini akan sangat menguras tenaga dan waktu," pungkasnya.

