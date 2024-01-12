Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Siti Atikoh Sosialisasi KTP Sakti Ganjar-Mahfud pada Petani dan Peternak Palembang

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:32 WIB
Siti Atikoh Sosialisasi KTP Sakti Ganjar-Mahfud pada Petani dan Peternak Palembang
Siti Atikoh Supriyanti (Foto: MPI)
PALEMBANG - Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melanjutkan safari politiknya ke Palembang. Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh bertemu dengan pekerja, petani, peternak di pabrik Kerupuk Kemplang Cap Limo Iwak, Talang Buluh, Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (12/1/2024).

Kesempatan ini digunakan Siti Atikoh untuk sosialisasikan KTP Sakti, program kerja pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

Ibunda Alam Ganjar ini menjelaskan, program KTP Sakti merupakan sebuah kebijakan yang akan memperbaiki dan menyinkronkan data penerima manfaat dari pemerintah, salah satu contohnya bantuan sosial. Dengan data yang sinkron, nantinya tidak akan ada lagi bansos yang salah sasaran.

"Misalnya data di Palembang itu, kan, ada, ya. Data petani itu berapa, peternak berapa, yang menjadi penerima hak untuk mendapatkan bantuan itu siapa saja. Nanti akan terlihat, ya, pak," kata Atikoh.

"Dengan perbaikan sistem seperti ini, harapannya, bantuan-bantuan itu akan benar-benar tepat sasaran, sehingga tidak melenceng kemana-mana," lanjutnya.

Sebagaimana yang diketahui, saat ini bantuan sosial masih tidak tepat sasaran. Terkadang bansos malah diterima oleh masyarakat yang mampu sehingga masyarakat yang miskin dan membutuhkan tidak kebagian.

