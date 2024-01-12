Ingatkan Politik Kemanusiaan, Ganjar Pranowo Ziarah ke Makam Gus Dur

JOMBANG - Ingin memetik semangat perjuangan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berziarah ke makam mantan Presiden ke-4 itu, komplek makam keluarga di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.

“Setiap ziarah ke Tebu Ireng ini kalau saya melihat makamnya Gus Dur itu selalu menarik, Anda perhatikan batu nisannya, ada bahasa Arab, Inggris, Tiongkok dan Indonesia. Maka selalu yang kita ingat adalah semangat perjuangan beliau,” ujar Ganjar, di Tebu Ireng, Jumat (12/1/2024).

Semangat perjuangan Gus Dur yang dimaksud Ganjar adalah dalam menjaga Bhineka Tunggal Ika. Maka wajar, di tempat lain Gus Dur sangat dihormati. Ganjar mengingatkan kepada generasi muda sebagai penerus, agar selalu ingat semangat perjuangan Gus Dur, agar punya rasa toleransi, saling menghargai, saling menghormati yang tinggi.

“Yang tidak pernah saya lupa dalam kontestasi politik, baik minat loh ya, di atas politik itu ada kemanusiaan, Gus Dur selalu menyampaikan itu. Maka saya belajar betul, ini memberikan semangat kepada kita semua untuk menjaga pluralisme,” paparnya.

Dia menjelaskan, di Semarang ada sebuah komplek yang secara khusus menuliskan nama Gus Dur. Yang dimaksud Ganjar adalah kawasan Pecinan, tepatnya di gedung Perkumpulan Sosial Boen Hian Tong atau Rasa Dharma, Gang Pinggir.

Nama Gus Dur terpampang di Sinci atau papan arwah yang letaknya berada di tengah-tengah Sinci lainnya dengan bentuk berbeda, sehingga mudah terlihat.

“Betapa penghormatan yang luar biasa. Generasi kita harus belajar betul dari Gus Dur,” tegasnya.