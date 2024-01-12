Yenny Wahid Sebut Ganjar Satu-satunya Kandidat Capres yang Sowan ke Sinta Wahid

JOMBANG - Dewan Penasihat TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Yenny Wahid mengatakan, jika Ganjar merupakan satu-satunya kandidat capres yang bersilaturahmi ke ibunya, Sinta Nuriyah atau Sinta Wahid. Yenny menyebut Ganjar kerap kali melakukan silaturahmi.

"Mas Ganjar satu-satunya yang dekatin sowan ke Bu Sinta," kata Yenny usai mendampingi Ganjar berziarah ke Makam Gus Dur, di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Yenny mengatakan, jika Ganjar dan keluarganya sudah sangat akrab. Namun, dia menuturkan keakraban itu bukan didasari oleh politik.

"Jadi memang sudah sangat akrab. keakrabannya bukan karena politik, tapi memang karena kesamaan visi, lalu ada kesamaan kegemaran, yaitu sama-sama suka mengayomi masyarakat kecil," ujarnya.

Yenny menuturkan ketika melihat Ganjar, dirinya seperti melihat sosok Gus Dur. Dia menyebut ada kesamaan Gus Dur dengan Ganjar, salah satunya ialah mengayomi rakyat.

"Gusdur itu kan pembela kaum mustadh'afin orang-orang yang terpinggirkan, kita melihat di dirinya di sosok Mas Ganjar," jelas dia.