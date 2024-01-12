Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Yenny Wahid Sebut Ganjar Satu-satunya Kandidat Capres yang Sowan ke Sinta Wahid

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:41 WIB
Yenny Wahid Sebut Ganjar Satu-satunya Kandidat Capres yang <i>Sowan</i> ke Sinta Wahid
Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid (foto: MPI)
A
A
A

JOMBANG - Dewan Penasihat TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Yenny Wahid mengatakan, jika Ganjar merupakan satu-satunya kandidat capres yang bersilaturahmi ke ibunya, Sinta Nuriyah atau Sinta Wahid. Yenny menyebut Ganjar kerap kali melakukan silaturahmi.

"Mas Ganjar satu-satunya yang dekatin sowan ke Bu Sinta," kata Yenny usai mendampingi Ganjar berziarah ke Makam Gus Dur, di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Yenny mengatakan, jika Ganjar dan keluarganya sudah sangat akrab. Namun, dia menuturkan keakraban itu bukan didasari oleh politik.

"Jadi memang sudah sangat akrab. keakrabannya bukan karena politik, tapi memang karena kesamaan visi, lalu ada kesamaan kegemaran, yaitu sama-sama suka mengayomi masyarakat kecil," ujarnya.

Yenny menuturkan ketika melihat Ganjar, dirinya seperti melihat sosok Gus Dur. Dia menyebut ada kesamaan Gus Dur dengan Ganjar, salah satunya ialah mengayomi rakyat.

"Gusdur itu kan pembela kaum mustadh'afin orang-orang yang terpinggirkan, kita melihat di dirinya di sosok Mas Ganjar," jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement