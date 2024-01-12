Relawan Ganjar-Mahfud Serahkan Bantuan Keranda untuk Warga Lombok

LOMBOK BARAT - Sukarelawan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat (NTB), menyerahkan bantuan keranda mayat untuk warga Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat pada Kamis 11 Januari 2024.

Salah satu relawan Ganjar-Mahfud NTB, Aspihan mengatakan, bahwa keranda ini diberikan untuk menambah fasilitas desa yang ada. Nantinya, dia menyebut, keranda akan digunakan untuk kemaslahatan umat bersama.

"Keranda ini memang untuk kepentingan umum, jadi tidak akan bisa untuk kepentingan pribadi. Jadi untuk kepentingan umum dan kemaslahatan bersama," kata Aspihan dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).

Bantuan diberikan setelah relawan melakukan survei beberapa hari sebelumnya. Diketahui bahwa desa tersebut memang tengah kekurangan keranda mayat. Selain jumlahnya minim dan harus dipakai bergantian, keranda yang ada juga telah usang dan rusak.

"Ada keranda, tapi yang membutuhkan banyak. Kalau terjadi kematian di satu dusun ini, satu dua, atau bahkan lebih dari tiga (kematian), kalau cuma ada satu (keranda) kan kita harus menunggu yang lain," jelas Aspihan.

Sebab itu, keranda baru dari relawan Ganjar-Mahfud NTB ini diharapkan bisa membantu warga jika tengah ada kasus kematian di desa tersebut.

Selain pemberian bantuan, kedatangan relawan juga untuk mensosialisasikan visi misi dari paslon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud. Dihadapan warga, mereka juga memaparkan berbagai program unggulan Ganjar yang dapat membantu para pelaku UMKM.

"Alhamdulillah masyarakat sangat antusias, sangat mendukung, dan ini menjiwai sekali. Dengan hati nurani mereka datang," pungkasnya.