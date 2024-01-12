Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar-Mahfud Serahkan Bantuan Keranda untuk Warga Lombok

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:29 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Serahkan Bantuan Keranda untuk Warga Lombok
Relawan Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

LOMBOK BARAT - Sukarelawan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat (NTB), menyerahkan bantuan keranda mayat untuk warga Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat pada Kamis 11 Januari 2024.

Salah satu relawan Ganjar-Mahfud NTB, Aspihan mengatakan, bahwa keranda ini diberikan untuk menambah fasilitas desa yang ada. Nantinya, dia menyebut, keranda akan digunakan untuk kemaslahatan umat bersama.

"Keranda ini memang untuk kepentingan umum, jadi tidak akan bisa untuk kepentingan pribadi. Jadi untuk kepentingan umum dan kemaslahatan bersama," kata Aspihan dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).

Bantuan diberikan setelah relawan melakukan survei beberapa hari sebelumnya. Diketahui bahwa desa tersebut memang tengah kekurangan keranda mayat. Selain jumlahnya minim dan harus dipakai bergantian, keranda yang ada juga telah usang dan rusak.

"Ada keranda, tapi yang membutuhkan banyak. Kalau terjadi kematian di satu dusun ini, satu dua, atau bahkan lebih dari tiga (kematian), kalau cuma ada satu (keranda) kan kita harus menunggu yang lain," jelas Aspihan.

Sebab itu, keranda baru dari relawan Ganjar-Mahfud NTB ini diharapkan bisa membantu warga jika tengah ada kasus kematian di desa tersebut.

Selain pemberian bantuan, kedatangan relawan juga untuk mensosialisasikan visi misi dari paslon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud. Dihadapan warga, mereka juga memaparkan berbagai program unggulan Ganjar yang dapat membantu para pelaku UMKM.

"Alhamdulillah masyarakat sangat antusias, sangat mendukung, dan ini menjiwai sekali. Dengan hati nurani mereka datang," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement