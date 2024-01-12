Gelar Bazar Murah, Relawan Sosialisasikan Ganjar-Mahfud di Lampung

LAMPUNG - Bazar murah bahan-bahan pokok jadi cara Komunitas Nelayan Pesisir (KNP) Lampung sebagai sukarelawan Ganjar-Mahfud menebar kebaikan dan kebermanfaatan menyasar masyarakat secara langsung.

Koordinator Wilayah KNP Lampung, Miftahul Lutvi menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Sebagaimana pasangan capres-cawapres yang didukungnya, KNP Lampung juga berkomitmen selalu hadir untuk meringankan beban masyarakat.

"Kami KNP Lampung mengadakan bazar tebus murah sembako dan ssialisasi Bapak Ganjar Pranowo terhadap warga Desa Kiluan Negri. Harga nilai tebus per paket sembakonya itu untuk minyak goreng Rp10 ribu, gula Rp10 ribu, dan tepung terigu Rp5 ribu," ucap Lutvi.

Lutvi mengatakan beragam kebutuhan pokok masyarakat tersedia di sini. KNP Lampung menyiapkan 150 pcs yang bakal diniagakan kepada masyarakat tanpa bikin dompet jebol.

Mendengar hal ini, masyarakat pun kemudian berduyun-duyun hadir dan mengantre untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.