HOME NEWS JATIM

Ziarah ke Makam Gus Dur, Ganjar: Saya Pengen Salaman Gak Pernah Bisa

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |18:57 WIB
Ziarah ke Makam Gus Dur, Ganjar: Saya Pengen Salaman Gak Pernah Bisa
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: MPI/Irfan)
A
A
A

JOMBANG - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ziarah ke makam Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ganjar mengaku tak memiliki momen bersama Gus Dur meski pun hanya berjabat tangan.

"Nggak, saya nggak punya momen (sama Gus Dur), belum pernah salaman, pengen salaman nggak pernah bisa dapat," kata Ganjar di Makam Gus Dur, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Namun, Ganjar mengatakan dirinya selalu mengingat saat menjelang 27 Juli, Gus Dur selalu berkunjung ke kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Ganjar mengatakan saat itu, Gus Dur dan Megawati berbincang-bincang.

"Saya ingat setiap jam 10 malam, Gus dur itu, bukan setiap lah tapi di waktu-waktu tertentu sekitar jam 10, lalu jam 12 beliau datang ke rumah Bu Mega di Kebagusan," ujarnya.

"Lalu Gus Dur minta mie instan dua, yang saat itu saya di dapur ngumpul sama Pak Taufik Kiemas, lalu Gus Dur dengan Bu Mega bertemu di ruang kaca depan itu di Kebagusan dan beliau berbincang ketawa ketiwi," sambung dia.

Ganjar pun mengaku penasaran dengan obrolan keduanya saat itu. Maka, sejak itu, kata dia, obsesinya untuk bersalaman dengan Gus Dur tak pernah terwujud.

"Hari ini ya salaman sama Bu Sinta Nuriyah (istri Gus Dur) sama Mbak Yenny," ucap dia.

Halaman:
1 2
      
