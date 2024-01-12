Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Pranowo Ziarah ke Makam Kakek Cak Imin KH Bisri Syamsuri

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |18:39 WIB
Ganjar Pranowo Ziarah ke Makam Kakek Cak Imin KH Bisri Syamsuri
Ganjar Pranowo dimakam KH Bisri Syamsuri (Foto: MPI/Irfan Ma'ruf)
A
A
A

JOMBANG - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke makan pendiri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang KH Bisri Syamsuri, Jumat (12/1/2024). Diketahui bahwa Bisri Syamsuri merupakan kakek dari cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Ganjar sebelumnya sudah lebih dulu berziarah ke makam Gus Dur di Ponpes Tebuireng, Jombang. Kemudian Ganjar ziarah didampingi oleh pengasuh Pondok Pesantrean Al Aziziyyah, KH Abdul Muiz Aziz dan Zannuba Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid.

 BACA JUGA:

Ziarah selesai setelah membaca tahlil, tahmid dan doa. Kemudian setelah setelah ziarah Ganjar Pranowo ditemui oleh pengasuh Ponpes Mamba'ul Ma'arif KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam. Keduanya berbincang-bincang perihal pemilu.

Kemudian, tak berselang lama berbincang, Ganjar berpamitan pada Ponpes Mamba'ul Ma'arif. Ia pun tak mengikuti haul ke-45 KH Bisri Syansuri. Sebagai informasi, hari ini merupakan haul ke-45 KH Bisri Syansuri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement