Ganjar Pranowo Ziarah ke Makam Kakek Cak Imin KH Bisri Syamsuri

JOMBANG - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke makan pendiri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang KH Bisri Syamsuri, Jumat (12/1/2024). Diketahui bahwa Bisri Syamsuri merupakan kakek dari cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Ganjar sebelumnya sudah lebih dulu berziarah ke makam Gus Dur di Ponpes Tebuireng, Jombang. Kemudian Ganjar ziarah didampingi oleh pengasuh Pondok Pesantrean Al Aziziyyah, KH Abdul Muiz Aziz dan Zannuba Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid.

BACA JUGA:

Ziarah selesai setelah membaca tahlil, tahmid dan doa. Kemudian setelah setelah ziarah Ganjar Pranowo ditemui oleh pengasuh Ponpes Mamba'ul Ma'arif KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam. Keduanya berbincang-bincang perihal pemilu.

Kemudian, tak berselang lama berbincang, Ganjar berpamitan pada Ponpes Mamba'ul Ma'arif. Ia pun tak mengikuti haul ke-45 KH Bisri Syansuri. Sebagai informasi, hari ini merupakan haul ke-45 KH Bisri Syansuri.