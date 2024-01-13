Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketika AS Serang Houthi di Yaman, Perang Berlanjut di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |17:34 WIB
Ketika AS Serang Houthi di Yaman, Perang Berlanjut di Gaza
Ketika AS serang Houthi di Yaman, perang terus berlanjut di Gaza (Foto: EPA)
GAZA – Kelompok Houthi mengatakan mereka menargetkan kapal-kapal di Laut Merah milik atau menuju Israel, untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Hamas di Gaza. Seperti Houthi, Hamas didukung oleh Iran.

Di Gaza, warga Palestina kembali menghadapi pemboman Israel pada malam sebelumnya, dengan laporan adanya serangan di sepanjang Jalur Gaza.

Dalam laporan pagi harinya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan mereka menghancurkan terowongan yang berisi alat peledak, dan membunuh beberapa "teroris" di Khan Younis.

Kantor berita Palestina Wafa juga melaporkan serangan terhadap Kota Gaza di utara - dengan 20 orang dilaporkan tewas.

Di lingkungan Al-Dawa, sebelah utara Nuseirat di pusat Gaza, “puluhan” dilaporkan tewas. IDF mengatakan pihaknya menemukan dan menghancurkan dua kompleks peluncur roket di Al Mu'araqa di Gaza tengah

Di Tepi Barat yang diduduki, tiga warga Palestina terbunuh dalam apa yang disebut pasukan Israel sebagai pemberantasan “teroris” yang menyusup ke pemukiman Israel di Adora dan menyerang pasukan Israel.

Pada Jumat (12/1/2024) malam, roket ditembakkan ke Israel selatan dari Gaza. Lalu di perbatasan utara dengan Lebanon, IDF melaporkan baku tembak pada Sabtu 913/1/2024) pagi. Angkatan udara Israel menghancurkan infrastruktur “teroris”.

Telusuri berita news lainnya
