HOME NEWS NEWS

Tampung Aspirasi Rakyat, Caleg Perindo Sumsel Optimis Raih Kursi Dewan di Pemilu 2024

Erwin Setiawan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |12:04 WIB
Tampung Aspirasi Rakyat, Caleg Perindo Sumsel Optimis Raih Kursi Dewan di Pemilu 2024
Partai Perindo Sumsel Gelar Konsolidasi/Foto: MNC Portal
SUMSELPartai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar syukuran sekaligus mengevaluasi seluruh kinerja yang telah di lakukan dan meningkatkan eskalasi sehingga apa yang menjadi target dari Partai Perindo Sumsel akan terpenuhi.

Caleg Partai Perindo Dapil 1 Kota Palembang, Tri Eka Kandesta mengatakan, seluruh Caleg Perindo Sumsel optimis bisa meraih sebanyak-banyaknya kursi dewan saat Pemilu 2024.

“Kita doa bersama silaturahmi bersama caleg seluruh Sumatera Selatan. Mereka juga sangat antusias mendapati kemenangan di kursi dewan,” ujar Tri Eka Kandesta.

Pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap, Pemilu sebelumnya, Dimana masih banyak anggota dewan yang belum menyerap aspirasi masyarakat.

“Kita juga tampung aspirasi rakyat dari dewan sebelumnya. Kalau kita jadi, kita dapat menampung seluruh aspirasi dan mendengarkan suara rakyat Sumatera Selatan,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
