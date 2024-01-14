Kunjungi Kelurahan Tugu Selatan, Ini Pesan Liliana Tanoesoedibjo

JAKARTA – Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo memberikan pesan menyentuh saat bercengkrama dengan warga Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (12/01/2024).

Bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Liliana Tanoesoedibjo menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis.

Liliana yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Menurut Liliana, kegiatan ini membuktikan Partai Perindo benar-benar hadir bersama rakyat.

“Kami berharap dari rakyat sendiri merasa bahwa Partai Perindo hadir untuk mereka," ujarnya.

Dia lalu meminta masyarakat ikut berjuang bersama Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, demi memajukan Indonesia.

Melalui kader partai yang nanti duduk di kursi legislatif, Liliana berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dengan bersatu padu untuk kemajuan Indonesia, kata Liliana, kemiskinan di Indonesia bisa dientaskan.

"Kita bersatu padu ke depannya supaya Indonesia lebih baik lagi," ujarnya.

Partai Perindo dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo mendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Perindo dikenal sebagai partai modern peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Kehadiran Liliana disambut antusias warga termasuk meminta selfie. Seorang warga, Maya, senang bisa mengabadikan momen dengan Liliana. Dia memuji sikap merakyat Liliana kepada warga.

“Ya kami senenglah bertemu dengan Ibu Liliana, sangat senang. Dia juga orangnya ramah kan, baik, dan cantik. Merakyat banget, bisa bersosialisasi dengan kita-kita semua," ujar Maya.