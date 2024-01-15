Dapat Santunan KTA Berasuransi, Subandiono Doakan Perindo Sukses di Pemilu 2024

KEDIRI - Manfaat Kartu Tanda Anggota berasuransi Partai Perindo kembali dirasakan oleh masyarakat kota dan kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Kali ini, caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, nomor urut 2, Jeannie Latumahina dan caleg DPRD Jawa Timur, Dapil 8, Ryan Yosep Tampubolon kembali menyalurkan klaim dari KTA berasuransi bagi 3 warga di Kediri yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja.

Penyaluran klaim dilakukan kepada Subandiono, warga Desa Nambaan Kecamatan Ngasem yang mengalami kecelakaan kerja, hingga menyebabkan sebagian jempol tangannya putus lantaran terkena gir motor.

Subandiono sendiri sudah memegang KTA berasuransi perindo sekitar 3 bulan. Subandiono mengaku senang bisa mendapatkan klaim dari KTA berasuransi, dan sebagai bentuk rasa senang terhadap kepedulian Partai Perindo, usai menerima klaim, Subandiono mengajak keluarga dan Jeannie Latumahina berdoa bersama untuk kesuksesan dan kemenangan Partai Perindo dalam pileg dan pilpres 2024 nanti.

Wujud nyata manfaat kartu tanda anggota dari partai bernomor urut 16, partai perindo kembali ditunjukkan melalui penyaluran klaim bagi 2 warga kelurahan Banjaran Kota Kediri yang mengalami lalu lintas dan 1 warga desa nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Penyaluran tersebut langsung dilakukan oleh caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, nomor urut 2, Jeannie Latumahina bersama caleg DPRD Jawa Timur, Ryan Yosep Tampubolon.