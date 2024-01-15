Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gelar Bimtek, Komunitas Ojol Siap Menangkan Ganjar-Mahfud MD

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:15 WIB
Gelar Bimtek, Komunitas Ojol Siap Menangkan Ganjar-Mahfud MD
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

CIANJUR - Komunitas Ojek Online (Kajol) siap memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden dan Wapres di Pilpres 2024.

Relawan Ganjar-Mahfud itu juga melakukan bimbingan teknik (Bimtek) dalam membangun suara untuk Ganjar-Mahfud di seluruh wilayah Indonesia. Mereka juga menggelar peringatan hari lahir (Harlah) di Villa Wisma Serijaya 1, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

"Kami Kajol Dukung Ganjar menggelar syukuran lahirnya 1 tahun berdiri menjadi relawan Pak Ganjar Pranowo," kata Juru Bicara Kajol Indonesia, Risnandar.

Risnandar pun mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung kemenangan Ganjar-Mahfud. "Buat teman-teman khususnya para ojol jangan lupa pilih pemimpin yang baik dan semua ojol yakin pasti pilih pak Ganjar di 2024 nanti," ujar Risnandar.

Erni, Koordinator Kajol Indonesia Surabaya menyampaikan kesannya selama satu tahun bergabung menjadi relawan Kajol Indonesia. Menurutnya banyak manfaat yang diperoleh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement