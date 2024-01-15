Gelar Bimtek, Komunitas Ojol Siap Menangkan Ganjar-Mahfud MD

CIANJUR - Komunitas Ojek Online (Kajol) siap memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden dan Wapres di Pilpres 2024.

Relawan Ganjar-Mahfud itu juga melakukan bimbingan teknik (Bimtek) dalam membangun suara untuk Ganjar-Mahfud di seluruh wilayah Indonesia. Mereka juga menggelar peringatan hari lahir (Harlah) di Villa Wisma Serijaya 1, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

"Kami Kajol Dukung Ganjar menggelar syukuran lahirnya 1 tahun berdiri menjadi relawan Pak Ganjar Pranowo," kata Juru Bicara Kajol Indonesia, Risnandar.

Risnandar pun mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung kemenangan Ganjar-Mahfud. "Buat teman-teman khususnya para ojol jangan lupa pilih pemimpin yang baik dan semua ojol yakin pasti pilih pak Ganjar di 2024 nanti," ujar Risnandar.

Erni, Koordinator Kajol Indonesia Surabaya menyampaikan kesannya selama satu tahun bergabung menjadi relawan Kajol Indonesia. Menurutnya banyak manfaat yang diperoleh.