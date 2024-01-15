Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tinggalkan Langkat, Mahfud MD: Mari Kita Jumpa kembali di Kotak TPS

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:06 WIB
Tinggalkan Langkat, Mahfud MD: Mari Kita Jumpa kembali di Kotak TPS
Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

MEDAN - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menghadiri pertemuan dengan Tokoh Masyarakat, Agama, Ibu-Ibu Pengajian dan Guru-guru Sekolah se-Kabupaten Langkat, di Pangkalan Berandan, Langkat, Sumatera Utara, Senin (15/1/2024).

Kedatangan Mahfud disambut yel-yel Ganjar-Mahfud menang oleh ribuan masyarakat yang hadir. Hadir juga para tokoh yang ikut mendampingi Mahfud MD dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Mahfud mengucapkan hari ulang tahun Kabupaten Langkat ke-274 tahun. Dia berharap semoga Kabupaten Langkat semakin maju dan Pangkalan Berandan lebih maju lagi.

Untuk visi-misi, Mahfud memgungkapkan duet Ganjar-Mahfud yang paling prioritas adalah penegakan hukum dan keadilan. Dalam meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan, dikatakan muaranya adalah pada penegakan hukum.

"Hukum yang tegak adalah sarana membangun kesejahteraan rakyat," kata Mahfud saat memberi sambutan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengatakan, pasangan Ganjar-Mahfud menetapkan dua strategi penegakan hukum. Penegakkan hukum itu berupa offensive atau cara keras dan defensif atau perlindungan.

Halaman:
1 2
      
