HOME NEWS JATENG

Momen Ganjar Disambut Meriah Bak Presiden saat Menginap di Rumah Warga Banjarnegara

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |09:11 WIB
Momen Ganjar Disambut Meriah Bak Presiden saat Menginap di Rumah Warga Banjarnegara
Ganjar Pranowo menginap di rumah warga Banjarnegara (Foto: Maulana Yusuf)
A
A
A

BANJARNEGARA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, telah bermalam di rumah warga penerima bantuan rumah tak layak huni (RTLH). Ganjar menginap di rumah keluarga Wartaji, Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, Senin 15 Januari 2024.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kedatangan Capres nomor urut 3 itu disambut meriah oleh warga setempat bak presiden. Saat turun dari mobilnya, sejumlah warga langsung merangsek dan meminta salaman dengan politikus berambut putih itu.

Ganjar kemudian menuju rumah Wartaji yang merupakan salah satu penerima bantuan RTLH saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bantuan itu rupanya mengubah hidup kakek berusia 80 tahun dan keluarganya yang semakin sejahtera.

Wartaji kemudian menyambut Ganjar di depan pintu bersama anaknya, Munisah. Rasa haru bercampur bahagia tersirat di wajah keduanya. Mereka seakan tak percaya jika tamunya adalah calon presiden Indonesia periode 2024-2029.

Ganjar pun menunjukkan sikap yang sederhana dan ramah sehingga suasana jadi hangat. Bahkan, pasangan dari Mahfud MD itu seringkali melontarkan banyolan-banyolan saat ramah tamah dengan tuan rumah bak keluarga sendiri.

Sementara itu, Munisah mengatakan bahwa Ganjar memiliki pengaruh besar terhadap perubahan hidup keluarganya. Sejak mendapat bantuan RTLH, kesejahteraan keluarganya meningkat dan bertambah semangat untuk bekerja.

"Adanya bantuan dari Pak Ganjar bisa menambah hidup semakin semangat dan giat bekerja. Hidup semakin nyaman dan sehat," kata Munisah.

