Ganjar Pranowo Serap Aspirasi Nelayan dan Petani di Pantai Wonokerto Pekalongan

PEKALONGAN - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyerap aspirasi dari nelayan dan petani di Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024). Dia mendengarkan langsung segala keluhan mereka dalam acara 'Sambung Rasa dengan Nelayan dan Petani'.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Ganjar langsung disambut meriah oleh warga setempat termasuk nelayan dan petani setibanya di Pantai Wonokerto. Mereka begitu antusias untuk meminta bersalaman dengan capres nomor urut 3 itu.

Setelah itu, Ganjar duduk dan berdialog langsung dengan perwakilan nelayan dan petani di pesisir Pantai Wonokerto. Suasana pun menjadi hangat ketika mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu menyerap aspirasi dari mereka.

Salah satu perwakilan adalah Wahroji, sosok petani tambak budidaya ikan bandeng, nila, hingga udang. Dia mencurahkan keluhan yang dirasakan para petani tambak, di antaranya yakni banjir rob yang membuat lahan tambaknya rusak hingga harga hasil panen menurun karena daya beli masyarakat berkurang.

"Ini kebetulan kaitan dengan budidaya itu karena ada fenomena alam gak seperti dulu lagi. Kami mohon dari petani tambak ingin mengusulkan kaitan dengan rob tadi biar bisa budidaya seperti tempo dulu," kata Wahroji kepada Ganjar di lokasi.

"Kedua, kebetulan saat ini hasil panen alhamdulillah melimpah, bagus, cuma kendalanya daya beli masyarakat turun, jadi harga yang tadinya Rp28rb skrg turun jadi Rp24rb," imbuhnya.