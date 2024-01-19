Advertisement
NEWS

Partai Perindo Targetkan Raih Suara Terbanyak di Pantai Sidem Tulungagung

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |02:12 WIB
Caleg Perindo Jeannie Latumahina gelar sosialisasi pada nelayan di Tulungagung
TULUNGAGUNG - Ketua DPD Perindo Tulungagung Agus Prianto mengatakan bahwa acara sosialisasi Partai Perindo ke nelayan di Pantai Sidem dan Pantai Popoh, serta warga sekitar agar bisa memberikan suara terbanyak untuk Partai Perindo di Pemilu 2024.

"Harapannya nanti bisa bahwa suara nelayan Sidem bisa memberikan kontribusi kepada Perindo dalam hal ini bisa memberikan suara terbanyak," kata dia, Kamis 18 Januari 2024.

Sebelumnya, Caleg DPR RI Jeannie Latumahina menggelar sosialisasi Partai Perindo ke nelayan dan bazar murah minyak goreng murah kepada warga di lokasi.

Caleg DPR RI Nomor Urut Dua Dapil VI Jawa Timur Jeannie Latumahina mengatakan bahwa acara ini untuk sosialisasi masyarakat Sidem yang dulu pernah memilih Partai Perindo tahun 2019 yang lalu.

"Kami bersama paguyuban nelayan untuk melakukan sosialiasi dan rekruter saksi di TPS yang ada di sini," katanya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah memberikan KTA Berasuransi Perindo sebanyak-banyaknya kepada warga yang ada di lokasi. "Selain itu rekruter saksi juga dilakukan sebanyak-banyaknya. Kami harap Perindo bisa menang mutlak di 25 TPS yang ada di sini," ucapnya.

Menurut dia, Partai Perindo hadir untuk berbicara dengan masyarakat untuk bisa mengetahui permasalahan yang ada di lokasi.

"Apa yang bisa kami dibantu akan kami lakukan untuk masyarakat agar bisa dirasakan manfaatnya," tuturnya.

