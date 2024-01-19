Caleg Perindo Abdul Khaliq Adakan Bazar dan Sosialisasi Pemilu 2024 di Baleendah

BANDUNG - Partai Perindo melalui Caleg DPR RI Jabar 2 dari Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad kembali menggelar bazar minyak murah dan sosialiasi kepada warga Kampung Situ Sipatahunan RT 01 RW 05, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jumat (19/1/2024).

Abdul Khaliq menyampaikan, dalam bazar kali ini dirinya menyediakan sebanyak 500 pack minyak dengan harga Rp5 ribu perliter.

"Jadi ini bazar murah yang kita peruntukan untuk masyarakat yang memang sangat membutuhkan, dan saat ini kita menyediakan sekitar 500 pack," ujar Abdul saat ditemui, Jumat (19/1/2024).

Abdul menjelaskan, upaya bazar ini juga sangat dinanti oleh masyarakat, bahkan menurutnya partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu selalu peduli terhadap rakyat.

"kita tahu masyakarakat hari ini sangat menunggu uluran tangan dari partai perindo terlebih saat ini harga minyak sendiri lumayan tinggi sehingga kehadiran kita sangat membantu," katanya.

Selain memberikan bantuan bazar minyak murah, dirinya juga melakukan sosialiasi dan edukasi pemilu kepada warga.

Dan mengajak masyarakat untuk hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 14 Februari 2024 dengan mencoblos.

"Sudah saya jelaskan bahwa, masyarakat kita ajak ke TPS pada 14 Februari untuk mencoblos kita kan ada 5 kertas suara," katanya.

Menurutnya, pada kertas suara pertama berwarna abu-abu untuk presiden, partai yang dipimpin oleh ketua umum Harry Tanoesoedibjo dan mendukung capres pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu meminta agar masyarakat bisa memilih capres nomor urut 3.

"Dan kami tadi sampaikan mengusung nomor urut 3 dan masyarakat menerima bahkan antusias," katanya.