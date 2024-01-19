Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Yustian Saputra Ingin Wujudkan Tangerang Emas, Adil dan Sejahtera

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:07 WIB
Caleg Perindo Yustian Saputra Ingin Wujudkan Tangerang Emas, Adil dan Sejahtera
Caleg Perindo Yustian Saputra. (Foto: Podcast Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 2 Partai Perindo, Yustian Saputra ingin mewujudkan Tangerang Emas (Era Masyarakat Adil dan Sejahtera). Yustian mengaku keadilan dan kesejahteraan dari berbagai sektor mesti diwujudkan untuk masyarakat.

"Tangerang Emas, Era Masyarakat Adil dan Sejahtera udah saatnya masyarakat adil dan sejahtera. Dalam segi apa? Ya tadi pendidikan, kesehatan dan segala macam," ungkap Yustian dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Jumat (19/1/2024).

 BACA JUGA:

Komitmen kepada masyarakat itu, kata Yustian, sesuai dengan visi misi Partai Perindo. Ia berharap kerja keras yang dilakukan partai bernomor urut 16 itu bisa membantu meringankan beban rakyat.

Halaman:
1 2
      
