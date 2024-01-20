Rano Karno Ungkap Suara Ganjar-Mahfud di Banten Naik 21 Persen, Ini Penyebabnya

LEBAK - Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar - Mahfud di wilayah Banten, Rano Karno meyakinkan bahwa perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo- Mahfud MD di Banten naik signifikan.

Mantan Gubernur Banten tersebut mengatakan bahwa sebagai tim pemenangan, TPD Banten akan berusaha maksimal untuk memenangkan Pilres 2024. Menurut dia, jika berpatokan pada survei awal, suara Ganjar-Mahfud mengalami kenaikan cukup pesat.

“Kita mulai dari 11 persen, sekarang 21 persen hasil survei internal,“ ujarnya, usai deklarasi dukungan dan temu wicara dengan warga Cilangkahan di Islamic Center Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, Jumat (19/1/2024).

Kenaikan tersebut menurut Rano, adalah hasil kerja keras sebulan lebih yang dilakukan oleh tim pemenangan daerah, termasuk kerja partai pendukung dan relawan.