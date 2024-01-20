Perkuat Basis di Kuningan, Jurkamnas TPN Jamin Masa Depan Anak Muda Lewat Program Ganjar-Mahfud

KUNINGAN - TPN Ganjar-Mahfud kembali menggelar Training of Trainer (ToT) di Kecamatan Cigana Mekar dan Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Sabtu (20/1/2023).

Dalam kesempatan tersebut, berbagai program yang akan diperjuangkan Ganjar-Mahfud jika menang di Pilpres 2024 pun dibeberkan. Salah satu program yang sangat diapresiasi peserta ToT yang didominisi anak muda yaitu program yang terkait dengan ekonomi kreatif.

Dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk memperluas akses internet cepat ke seluruh penjuru Indonesia. Dengan demikian, anak-anak muda di daerah terpencil punya kesempatan berkarya dan menunjukkan hasil kreativitas mereka.

"Anak muda yang baru di PHK dari bidang kerja desain grafis di Kuningan gembira dengan program kerja ekonomi kreatifnya Pak Ganjar, melalui program kerja internet gratis," ungkap Jurkamnas TPN Ganjar-Mahfud, Oktafiandi dalam keterangannya.

"Selama ini mereka merasa tidak tersalurkan, baru kerja sudah di PHK. Ditambah kekuatan internet di desa belum mencukupi. ⁠Banyak anak-anak desa yang belajar dari internet untuk berkembang, baik itu desain grafis ataupun jual-beli," sambungnya.

Oktafiandi menjelaskan, Ganjar-Mahfud juga berkomitmen untuk menyediakan creative hub sebagai platform bagi pelaku ekonomi kreatif. Lewat platform tersebut, anak-anak muda dan pelaku ekonomi kreatif dapat saling berkolaborasi dan mengeksekusi ide-ide mereka.

"Mereka berharap Pak Panjar komitmen dengan itu, agar penyerapan lapangan kerja jadi mudah," jelasnya.

Selain itu, menurut Oktafiandi, kaum ibu-ibu juga mengaku sangat senang dengan progam 1 keluarga miskin-1 sarjana yang digagas Ganjar Mahfud.

"Dengan program Pak Ganjar-Mahfud terkait beasiswa mereka senang sekali, sehingga anak-anak mereka bisa mencapai cita-citanya tanpa harus ngutang untuk membayar uang kuliah dan sekolah," bebernya.