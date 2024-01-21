Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Caleg Perindo Rudi Zulham Hasibuan Serap Aspirasi Ratusan Tukang Becak Motor di Medan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |02:29 WIB
Caleg Perindo Rudi Zulham Hasibuan Serap Aspirasi Ratusan Tukang Becak Motor di Medan
Caleg Perindo Rudi Zulham Hasibuan serap aspirasi tukang betor di Medan (Foto: Okezone.com/Wahyudi)
MEDAN - Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Rudi Zulham Hasibuan, menggelar dialog dengan ratusan penarik becak bermotor (betor) di Kota Medan. Dialog dihelat di Rumah Silaturahmi, Jalan Prof. H.M. Yamin, Kota Medan, Sabtu (19/1/2024) sore.

Rudi yang merupakan caleg nomor urut 1 dari Perindo untuk DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumatera Utara-I atau Medan-A, mengatakan dialog ini merupakan sarana baginya untuk mendengar langsung aspirasi dari para penarik betor. Sehingga nantinya saat dipercaya duduk di kursi legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, ia dapat berkerja lebih cepat untuk memenuhi harapan para penarik betor tersebut.

"Ini kali kedua saya bertemu dengan kelompok penarik betor. Hari ini ada seratusan, sama seperti tahap sebelumnya. Hari ini saya mendengarkan apa yang mereka titipkan untuk nanti saya kerjakan saat duduk di legislatif," kata Rudi.

Rudi yang juga merupakan Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, mengatakan betor adalah moda transportasi khas Kota Medan yang hingga hari ini masih diandalkan sebagai salah satu moda transportasi utama masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya nasib para penarik betor ini diperbaiki, utamanya dengan perbaikan kesejahteraan mereka.

