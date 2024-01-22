Gelar Simulasi Pencoblosan, Caleg Ratih Purnamasari Yakin Perindo Lolos ke Senayan

MAJALENGKA - Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jabar 9, Ratih Purnamasari mengaku dengan adanya simulasi pencoblosan surat suara, maka aakan membantu caleg dan partai untuk lolos ke Senayan.

“Dengan adanya simulasi pencoblosan surat suara akan membantu caleg dan Partai Perindo lolos ke Senayan,” ujarnya.

BACA JUGA:

Ratih melakukan sosialisasi surat suara Capres, DPR RI, DPRD Provinsi dan dan Kabupaten Majalengka. Sosialisasi dihadiri ratusan warga dari sejumlah kecamatan. Program simulasi pencoblosan surat suara oleh Caleg Perindo akan terus dilakukan setiap kegiatan dengan masyarakat.

Bahkan untuk lebih memastikan bentuk dan warna surat suara, Timses Ratih Purnamasari harus mendatangi warga agar mengetahui warna masing-masing surat suara.

BACA JUGA:

Dalam simulasi surat suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi serta Majalengka, warga sudah merasa yakin dan tahu masing-masing warna surat suara berikut nama-nama calegnya.