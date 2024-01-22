Caleg Perindo Ratih Purnamasari Adakan Simulasi Pencoblosan di Majalengka

MAJALENGKA - Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jabar 9, Ratih Purnamasari melakukan sosialisasi surat suara Capres, DPR RI, DPRD Provinsi dan dan Kabupaten Majalengka. Sosialisasi dihadiri ratusan warga dari sejumlah kecamatan.

Bahkan untuk lebih memastikan bentuk dan warna surat suara, Timses Ratih Purnamasari harus mendatangi warga agar mengetahui warna masing-masing surat suara.

Dalam simulasi surat suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi serta Majalengka, warga sudah merasa yakin dan tahu masing-masing warna surat suara berikut nama-nama calegnya.

Nunung, salah satu warga mengaku simulasi itu akan mengetahui siapa caleg dan nomor berapa dan pastinya sangat mendukung Perindo.

“Sesuai dengan warna surat suara siap untuk mencoblos Caleg Perindo dan mendukung Partai Perindo,” ucapnya.

Sementara itu Ratih Purnamasari mengaku dengan simulasi pencoblosan surat suara akan membantu caleg dan partai untuk lolos ke Senayan.