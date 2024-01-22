Warga Majalengka Mantapkan Hati Pilih Perindo dan Caleg Ratih Purnamasari

MAJALENGKA – Nunung, salah satu warga Majalengka mengikuti agenda simulasi pencoblosan Pemilu 2024 yang diadakan Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jabar 9, Ratih Purnamasari. Kini dia mengetahui siapa caleg dan nomor berapa dan pastinya sangat mendukung Perindo.

“Sesuai dengan warna surat suara siap untuk mencoblos Caleg Perindo dan mendukung Partai Perindo,” ucapnya, Senin (22/1/2024).

Sementara itu, Ratih mengaku dengan adanya simulasi pencoblosan surat suara, maka aakan membantu caleg dan partai untuk lolos ke Senayan.