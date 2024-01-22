Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Majalengka Mantapkan Hati Pilih Perindo dan Caleg Ratih Purnamasari

Moh. Zeni Johadi , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |21:08 WIB
Warga Majalengka Mantapkan Hati Pilih Perindo dan Caleg Ratih Purnamasari
Caleg Perindo Ratih Purnamasari. (Foto: M Zeni Johadi)
A
A
A

MAJALENGKA – Nunung, salah satu warga Majalengka mengikuti agenda simulasi pencoblosan Pemilu 2024 yang diadakan Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jabar 9, Ratih Purnamasari. Kini dia mengetahui siapa caleg dan nomor berapa dan pastinya sangat mendukung Perindo.

“Sesuai dengan warna surat suara siap untuk mencoblos Caleg Perindo dan mendukung Partai Perindo,” ucapnya, Senin (22/1/2024).

 BACA JUGA:

Sementara itu, Ratih mengaku dengan adanya simulasi pencoblosan surat suara, maka aakan membantu caleg dan partai untuk lolos ke Senayan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement