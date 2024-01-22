Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Sukabumi Serbu Acara Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |21:44 WIB
Warga Sukabumi Serbu Acara Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo
Caleg Perindo Rita Irawati. (Foto: Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Ratusan warga Kampung Babakan Inpres RT 47/11, Desa Sindang Resmi, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar oleh calon legislatif (Caleg) DPR RI dan DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Perindo.

Selain itu, acara yang dipadukan dengan bazaar murah minyak goreng dengan harga Rp5.000/liter, jumlah pengunjung yang diperkirakan di luar prediksi dari panitia acara. Warga setempat membludak untuk membeli salah satu kebutuhan pokok di dapur untuk keperluan memasak tersebut.

 BACA JUGA:

Caleg No 1 DPR RI Dapil IV Kabupaten dan Kota Sukabumi dari Partai Perindo, Rita Irawati Priatna mengatakan, kegiatan dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Kegiatan ini untuk mengikat eratkan kami sebagai calon legislatif dengan masyarakat yang akan mewakili dan menyuarakan kepentingan warga Sukabumi nanti di parlemen," ujar Rita kepada MNC Portal Indonesia usai melaksanakan kegiatan acara di Jampangtengah.

 BACA JUGA:

Selain itu juga, lanjut Rita, kegiatan dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan mengurangi beban masyarakat dalam membeli salah satu kebutuhan pokok.

Halaman:
1 2
      
