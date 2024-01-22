Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Sidoarjo : KTP Sakti-Internet Gratis untuk Sejahterakan Rakyat!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |04:07 WIB
Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Sidoarjo : KTP Sakti-Internet Gratis untuk Sejahterakan Rakyat!
SIDOARJO - Puluhan ribu pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tumpah ruah di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu (21/1/2024). Mereka datang dari segala penjuru daerah untuk menghadiri Hajatan Rakyat Jawa Timur.

Pada kesempatan itu turut hadir Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Arsjad Rasyid, Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid, Pramono Anung, Ahmad Basarah dan Said Abdullah.

Dalam pidatonya, Ganjar menyampaikan sejumlah program dari 21 program bersama Mahfud MD yang akan dilaksanakan jika memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, antara lain KTP Sakti dan internet gratis.

"Bapak ibu, maka semua bantuan yang hari ini tidak tepat sasaran, besok kita bikin tepat sasaran. Bagaimana caranya tidak terlalu sulit, kalau datanya baik, kalau cara verifikasi baik, maka akan tepat sasaran. Tidak usah susah-susah, pakai KTP saja," ujar Ganjar dalam pidatonya.

"Ketika UMKM kita berikan akses dengan digitalisasi, dengan internet gratis, mereka akan berkembang jauh lebih cepat. Ada anak muda, ada UMKM dan kenapa mereka memilih internet gratis karena mereka punya pengetahuan, mereka anak cerdas," sambung Ganjar.

