Ganjar Sebut Internet Gratis Dorong Anak Muda Kreatif, Bisa Bayar Makan Siang Sendiri

BANDUNG - Ganjar Pranowo menegaskan program internet super cepat, gratis dan merata bagi Indonesia sangat penting. Penegasan ini menanggapi pernyataan Prabowo Subianto bahwa hanya orang bodoh yang menganggap program internet super cepat, murah, dan gratis lebih penting daripada makan siang.

Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan puluhan ribu warga Jabar yang hadir dalam acara Hajatan Rakyat Ganjar di Lapangan Tegallega Bandung, Minggu (21/1/2024). Acara bertajuk Hajatan Rakyat dimeriahkan penampilan Slank, PAS Band, Naff, Ipang Lazuardi, Bimbo, Jamrud, Kuburan Band, Dead Squad, Amanda Caesa, Andi /rif, Sisitipsi, Kiky Syarah, Andre Hehanusa, Konco Maker dan artis lainnya.

"Bapak ibu, mau nggak internet gratis? Kenapa ini penting, karena kami menganggap inilah fasilitas untuk anak muda kita agar bisa berkarya dan mengembangkan ekonomi kreatif," kata Ganjar.

Dengan internet super cepat, merata dan gratis, ujar Capres 2024 nomor urut 3 itu, anak muda di seluruh Indonesia bisa mengambangkan bakat mereka untuk menjadi penyanyi, seniman, budayawan, penulis, desainer, atlet e-sport dan lainnya.

Sudah dipastikan, lapangan kerja akan muncul dengan berkembangnya industri kreatif di tanah air dengan fasilitas itu.