Caleg Perindo Tengku Erry Nuradi Ingatkan Warga Medan Jangan Salah Pilih di Pemilu 2024

MEDAN - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Tengku Erry Nuradi, mengingatkan masyarakat untuk tidak salah dalam memilih wakil mereka di pemilu legislatif, 14 Februari 2024 mendatang. Masyarakat harus memilih caleg yang mampu bekerja dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

Hal itu dikatakan Tengku Erry Nuradi saat bersosialisasi dengan masyarakat di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Minggu (21/1/2024).

Hadir pada sosialisasi itu, Ketua DPW Perindo Sumut yang juga caleg DPRD Sumut nomor 1 dari daerah pemilihan Sumut-1/Medan-A, Rudi Zulham Hasibuan dan Wakil Ketua DPW Perindo Sumut yang juga caleg DPRD Kota Medan nomor 1 dari dapil Medan-3, Tengku M Ryan Novandi.

"Tadi kita sampaikan kepada masyarakat, kalau untuk memilih wakil masyarakat atau wakil rakyat di DPR itu, kita tentunya jangan asal pilih. Pilihlah yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat," kata Erry.

Erry pun menyampaikan cerita suksesnya saat mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara beberapa tahun lalu. Di mana akibat krisis, masyarakat di Sumatera Utara, harus merasakan pemadaman bergilir untuk waktu yang cukup panjang.

Namun di bawah Kepemimpinan Erry yang saat itu menjadi pimpinan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mantan Gubernur Sumatera Utara ke-17 itu mampu menuntaskan krisis listrik yang sudah terjadi hampir 30 tahun itu.

Erry waktu itu bermohon kepada Pemerintahan Pusat untuk segera melakukan langkah strategis dengan mendatangkan kapal pembangkit listrik dari Turki, yang kemudian tersambung dengan sistem kelistrikan Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.